مصر.. تشديد الإجراءات بالموانئ والمطارات لكشف "جدري القرود"

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها شددت إجراءاتها على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، خاصة للقادمين من دول وسط وغرب أفريقيا التي ينتشر فيها وباء جدري القرود.

وأكدت الوزارة أنه يتم إجراء فحص كامل لكافة المترددين والقادمين من دول إفريقية ظهر فيها المرض، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل المطارات والموانئ والمنافذ البرية كما تم توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى أفريقيا للمسافرين الذين يترددون على تلك الدول.

وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع الإصابة بالمرض في الدول التي ينتشر فيها الوباء قالت وزارة الصحة إنه يجب تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تكون حاملة للمرض سواء كانت ميتة أو مريضة مع عدم لمس أي أدوات لامستها الحيوانات المريضة أو الميتة.

وأشارت إلى أن أي حالات يشتبه في إصابتها بالمرض سيتم عزلها لحظر الإصابة، مشددة على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام الواقيات الشخصية والحرص على تطبيق قواعد وإجراءات الحجر الصحي للحيوانات المصابة.

كما أشارت الصحة المصرية إلى أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى، وأكدت أيضاً أنه لا يوجد حتى الآن أي إصابة أو اشتباه في إصابة بفيروس جدري القرود في مصر.

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