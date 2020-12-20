إجازة عقار للصداع النصفي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

وافقت «الوكالة الأمريكية للأدوية والأغذية» (اف دي ايه) على علاج مخصص للوقاية من الصداع النصفي من المتوقع طرحه في أسواق الولايات المتحدة في خلال أسبوع، على ما أعلنت مجموعتا «نوفارتيس» السويسرية و«امغن» الأمريكية.

وطور هذا العلاج المسمى «ايموفيغ» للاستخدام الذاتي من جانب المرضى بواقع مرة شهرياً بالاستعانة بحقن شبيهة بحقنة الـ«انسولين». وأشارت «نوفارتيس» و«امغن» في بيان إلى أن «هذه المقاربة مبتكرة» وتمثل «العلاج الأول والوحيد الحائز موافقة من اف دي ايه بعد تطويره حصراً للوقاية من الصداع النصفي من خلال وقف عمل مستقبِل الببتيد المتصل بجينة الكالسيتونين (سي بي ار بي- ار». وأكد المدير التنفيذي لمجموعة «نوفارتيس» أن «ايموفيغ هو أول علاج من نوعه يستهدف هذا المستقبِل وهو أظهر فعالية قوية ضد حالات الصداع النصفي».

وفي الولايات المتحدة، سيباع «ايموفيغ» بسعر 575 دولاراً لجرعة شهرية واحدة من 70 أو 140 ميليغراماً، أي 6900 دولار سنوياً بحسب البيان. وقالت «نوفارتيس» إنها تنتظر الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي في خلال الأشهر المقبلة.

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