عقار فعّال للقضاء على بكتيريا مميتة تسبب الالتهاب الرئوي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أثبت علاج تجريبي لمرض الزهايمر فاعليته في علاج أكثر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تهدد الحياة.

وتوصل الباحثون في جامعة كوينزلاند وجامعة ملبورن وجامعة غريفيث، إلى أن عقار PBT2 فعال في تعطيل وقتل فئة من البكتيريا المعروفة باسم البكتيريا «سالبة غرام» التي تسبب التهابات، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم والتهاب السحايا.

وقال الباحث مارك ولكر من جامعة كوينزلاند، إن العقار قد يعتبر فعالاً ضد أصعب الجراثيم في العالم وعلاجها.

مضادات حيوية

وأضاف ولكر أن ظهور جراثيم خارقة مقاومة للمضادات الحيوية يمثل تهديداً لصحة الإنسان ويقوض القدرة على علاج المرضى المصابين بعدوى خطيرة.

وبناءً على ذلك، ظهرت حاجة ماسة إلى استراتيجيات بديلة لعلاج هذه البكتيريا المقاومة للأدوية.

وكشف الفريق أن العقار يعمل على تعطيل آليات مقاومة المضادات الحيوية، كما نجح في معالجة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية مثل الكلبسيلة الرئوية والراكدة البومانية والزائفة الزنجارية والإشريكية القولونية.

وقال مارك فون إتزستين، من معهد جليكومكس إن العلاج الجديد كان فعالاً ويقدم مجموعة من الفوائد الأخرى، كما تظهر الدراسات السريرية لـ PBT2 أنها آمنة للاستخدام على البشر.

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