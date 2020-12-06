عقار لضغط الدم يعالج سكري النوع الأول

المصدر: دبي _ البيان الصحي

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن دواءً يستخدم على نطاق واسع لخفض ضغط الدم المرتفع، يمكن أن يقي ويعالج مرض السكري من النوع الأول.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة كولورادو الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Clinical Investigation) العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار «ميثيلدوبا» (Methyldopa)، الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منذ سنوات لخفض ضغط الدم المرتفع، حيث يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ما يسمح للدم بالتدفق بشكل أكبر، فينخفض الضغط. واختبر الباحثون فاعلية العقار على الفئران المعرضة لخطر الإصابة بالنوع الأول من السكري، وبعدها أجروا تجربة سريرية شملت 20 مريضاً بالسكري من النوع الأول أيضاً. ووجد الباحثون أن العقار الخافض للضغط، لعب دوراً مهماً، وكانت له آثار قوية في الوقاية والعلاج من مرض السكري لدى الفئران والبشر.

وقال قائد فريق البحث الدكتور آرون ميشيلز: «وجدنا أن هذا العلاج فعال للوقاية من مرض السكري من النوع الأول وهو أحد أمراض المناعة الذاتية». وأضاف أن «هذا الدواء يمكن أن يقي من خطر الإصابة بالنوع الأول من السكري بنسبة تصل إلى 60% لدى أولئك المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض، وهذا تطور كبير جداً».

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