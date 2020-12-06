أول دواء لعلاج الشيخوخة المبكرة لدى الأطفال

المصدر: دبي _ البيان الصحي

وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على أول دواء لعلاج المرض الوراثي النادر progeria الذي يسبب الشيخوخة المبكرة لدى الأطفال، بحسب موقع مديكال إكس برس.

وتأتي الموافقة على دواء Zokinvy الذي يأتي على هيئة كبسولات، بعد الاطلاع على دراسات مقارنة بين 62 طفلاً ممن تناولوا الدواء على مدار سنوات و81 طفلاً مصابين بالمرض نفسه لم يتلقوا هذا العلاج.

أمراض

ويفارق الأطفال المصابون بهذا المرض النادر الحياة مبكراً، بسبب الأمراض القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية التي يصابون بها. وعادة يحدث هذا في مرحلة المراهقة، لكن مبتكري هذا الدواء قالوا إن له قدرة زيادة أعمار هؤلاء الأطفال بمتوسط عامين ونصف العام. وينشأ هذا المرض بسبب تحول جيني يؤدي إلى تراكم سيئ في خلايا بروتين يُسمى البروجيرين progerin والذي اشتق منه اسم المرض؛ والدواء الجديد يعمل على منع التراكم السيئ داخل الخلايا ما يبطئ عملية الشيخوخة المبكرة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز