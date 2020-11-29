ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يهدّد بالسكتات

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

يُعتبر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل، ولاسيما فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم لديهم خلال فترة النهار، في معدلاته الطبيعية.

نتيجة توصل إليها بحث جديد تم نشره على موقع «ميديكال إكسبريس» الالكتروني نقلاً عن جمعية القلب الأمريكية.

وجاء في مجلة «سيركيوليشان» الرئيسية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، أن أخصائي الرعاية الصحية عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب وأثناء فترة النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم وجرعاتها، إلا أن الكثير من المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف أثناء فترات الليل، أو بمعنى آخر، ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.

تزايد

وقال كازومي كاريو، الحاصل على شهادتي الطب والدكتوراه، وهو المؤلف الرئيسي للبحث وأستاذ في طب القلب والأوعية الدموية بجامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: «يتم بصورة متزايدة اعتبار (ارتفاع) ضغط الدم أثناء الليل، مؤشراً لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية».

وأوضح كاريو أن «هذه الدراسة توفر معلومات أكثر عمقاً بشأن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي، والأنماط الظاهرية المختلفة لضغط الدم أثناء الليل عما تم الإعلان من قبل».

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