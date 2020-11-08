ارتباط بين الضغط العصبي والاكتئاب

المصدر: دبي - البيان الصحي

حدد الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد بروتيناً في المخ مهماً لكل من وظائف مادة السيروتونين المسؤولة عن تنظيم المزاج وإطلاق هرمونات الضغط العصبي، في الفئران على الأقل، فبعد المرور بصدمة أو بضغط عصبي حاد، يطور بعض الأشخاص استجابة غير طبيعية من الضغط العصبي أو الضغط العصبي المزمن. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل الاكتئاب والقلق ولكن لا يزال من غير المعروف ما هي الآليات المسؤولة عن كيفية تنظيم استجابة الضغط العصبي.

دور مهم

وأظهرت جماعة البحث في معهد كارولينسكا سابقاً أن البروتين المسمى «بي 11» يلعب دوراً مهماً في وظائف السيروتونين وهو ناقل عصبي في المخ ينظم المزاج. والمرضى الذين يعانون من الاكتئاب وضحايا الانتحار لديهم مستويات أقل من بروتين «بي 11» في أمخاخهم ويظهر على فئران التجارب ذوي المستويات المنخفضة من «بي 11» سلوك يشبه الاكتئاب والقلق.

وتظهر الدراسة الجديدة أن «بي 11» يؤثر على الإطلاق المبدئي للكورتيزول، وهو هرمون الضغط العصبي في الفئران بتعديل نشاط خلايا عصبية محددة في منطقة الغدة النخامية في المخ. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت التجارب أن الفئران التي لديها نقص في «بي 11» تستجيب بشكل أكثر قوة للضغط العصبي، فيما يكون معدل ضربات القلب أعلى وعلامات أعلى على القلق مقارنة بالفئران التي لديها مستويات طبيعية من «بي 11».

وقد تساهم نتائج الدراسة التي نشرت في دورية «موليكولر سايكياتري» البريطانية في تطوير عقاقير جديدة للاكتئاب والقلق.

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