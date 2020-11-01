إجازة دواء لعلاج الصداع النصفي

المصدر: دبي – البيان الصحي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مؤخراً، على أقراص أوبريلفي Ubrelvy، التي تحتوى على المادة الفعالة (ubrogepant) لعلاج الصداع النصفي الحاد لدى البالغين.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫وأوضح الباحثون عبر الموقع الرسمي للهيئة الأمريكية، أن العقار الجديد ليس وقائياً، إذ إنه أول دواء في فئة مضادات مستقبلات الببتيد المرتبطة بالجينات عن طريق الفم، والتي تمت الموافقة عليها لعلاج الصداع النصفي الحاد‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫وقال «بيلي دان»، المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب العلوم العصبية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير «FDA»: «إن الصداع النصفي يؤثر في ما يقدر بنحو 37 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويمثل العلاج خياراً جديداً مهماً لعلاج الصداع النصفي الحاد عند البالغين، لأنه أول دواء في فئته معتمد لهذا المؤشر».‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫وغالباً ما يوصف ألم الصداع النصفي بأنه ألم شديد ينبض أو ينبض في منطقة واحدة من الرأس، وتشمل الأعراض الإضافية الغثيان و / أو القيء والحساسية للضوء والصوت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫وما يقرب من ثلث الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي، يعانون أيضاً من ومضات ضوئية في العين قبل فترة قصيرة من الصداع النصفي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ومن أهم الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً، التي أبلغ عنها المرضى في التجارب السريرية، هي الغثيان والتعب وجفاف الفم، ومن الجدير بالذكر، أن العقار لم يحدد سعره ووقت نزوله السوق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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