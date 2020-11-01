عقار مبتكر لحالات التهاب المفاصل الشديد

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة سريرية أمريكية عن عقار مبتكر لالتهاب المفاصل الروماتويدي الشديد، يساهم في خفض الأعراض الشديدة للمرض.

وقالت الباحثة المشاركة الدكتورة أيلين بانجان، المدير الطبي التنفيذي لعيادة تطوير علم المناعة في شيكاغو: إن مرضى التهاب المفاصل الذين عولجوا رينوفاك كان لديهم انخفاض أكبر بكثير في أعراضهم ونشاطهم المرضي مقارنة بالأشخاص الذين عولجوا بعقار قياسي مضاد للروماتيزم.

الدواء، الذي تم تسويقه تحت الاسم التجاري رينوفاك، ساعد أيضاً ضعف عدد المرضى الذين يدخلون في فترة شديدة من التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقاً لتقرير نُشر في مجلة «نيو إنغلاند» الطبية.

خيارات

وقالت بانجان متحدثة عن العقار الجديد: «أظهر عقارنا الجديد تفوقاً على أحد خيارات العلاج القياسية الحالية في العيادة للمرضى الذين يصعب علاجهم. من المهم للأطباء أن يكون لديهم خيارات علاجية متعددة، بما في ذلك الأدوية ذات آليات العمل المختلفة، للمساعدة في تزويد المرضى بالعلاج المناسب لهم».

وقد حصل رينوفاك على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل إلى الشديد بجرعات محدودة.

وهدفت هذه التجربة السريرية التي استمرت 24 أسبوعاً إلى تقييم فعالية دواء رينوفاك في مساعدة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي الذين فشل علاجهم التقليدي.

وتم تجنيد أكثر من 600 مريض للخضوع للدراسة، كانوا جميعاً يعانون من تورم أو ألم في المفاصل. وقد تم علاج نصفهم باستخدام دواء رينوفاك، وعُولج النصف الآخر باستخدام العلاج التقليدي.

وأفاد الباحثون بأن حوالي 30% من المرضى الذين عُولجوا بالعقار الجديد دخلوا في حالة راحة، مقارنة بحوالي 13% من المرضى الذين تناولوا العلاج التقليدي.

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