فصيلة الدم «O» أكثر حماية

المصدر: دبي – البيان الصحي

أثبتت دراسات أن أمراضاً معينة تصيب فئة دون سواها من فصائل الدم، إلا أن أصحاب فصيلة الـO يبدون الأكثر حظاً، فمشاكل الذاكرة على سبيل المثال تصيب أصحاب فصيلة الدم AB أكثر من غيرهم، بحسب ما أظهر بحث في مجلة الأعصاب الطبية.

وأظهر البحث، بحسب موقع ibelieve in science أن كبار السن من فئة الدم AB يظهرون أكثر من سواهم مشاكل في التعلم وإعادة تذكر الأشياء. كما أن أصحاب فئة A وB أكثر عرضة لتلك المشاكل من O.

كذلك يعتبر أصحاب الدم AB معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بسرطان المعدة، إذ يملك هؤلاء نسبة أعلى من غيرهم بالإصابة بهذا المرض، وذلك بنسبة 26% أكثر من أصحاب B و O . أما أصحاب فصيلة الدم A فتزيد فرصة إصابتهم بـ20% عن B و O

أما إذا كنت من أصحاب الفئة O فأنت بالتأكيد من أصحاب الحظ الوفير؛ لأن خطر إصابتك بأمراض القلب أقل بنسبة 23% بالمقارنة مع فئات الدم الأخرى، بحسب ما أفاد بحث نشر في كلية هارفارد للصحة العامة. إذ يبدو أن أصناف الدم AB و B هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لأنهما تظهران التهابات أعلى

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