قواعد مهمة في تناول الأدوية

المصدر: دبي - البيان الصحي

يتناول العديد منا مكملات غذائية على أساس يومي أو أدوية موصوفة لعلاج حالات مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكذلك علاجات لا تستلزم وصفة طبية مثل مسكنات الألم. وبينما تساعد المكملات على تعزيز صحتك بطرق عديدة، يمكن أن يكون خلطها مع الأدوية الموصوفة، أو العكس، أمراً خطيراً. وحذر باحثون في جامعة Hertfordshire من أن مزج بعض العلاجات العشبية مع الأدوية الموصوفة، يمكن أن يزيد من خطر النزيف، أو يرفع مستويات السكر في الدم، أو يوقف عمل الأدوية بفاعلية.

وفي حين أن العديد من التفاعلات نظرية، بناءً على أدلة محدودة، أو تحدث فقط عند تناول جرعات عالية، فمن المهم التحقق بشكل جيد من مخاطر عملية المزج.

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