الإكزيما تزيد مخاطر المشكلات الوعائية القلبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعرف الإكزيما بأنها حالة التهاب مزمن تتسبب في جفاف الجلد والشعور بالحكة، وتحدث تهيج وتشقق وإفرازات في الجلد وتكوّن قشور عليه لدى الأشخاص الذين يعانون من أشكال أكثر حدة من هذه الحالة. ربما يعاني أولئك الأشخاص أيضاً من خطر الإصابة بالأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية، حسب دراسة بريطانية.

وقام الباحثون في تلك الدراسة بتحليل بيانات من بالغين مصابين بالإكزيما يزيد عددهم على 385 ألفاً، وتم تصنيف حالاتهم بين الخفيفة والمعتدلة والشديدة. وتمت مقارنة كل شخص منهم بنحو خمسة أشخاص في عمر متقارب ومن النوع نفسه غير مصابين بالإكزيما.

وبعد متابعة دامت خمسة أعوام وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حالة حادة وشديدة من الإكزيما أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية، ورجفان أذيني، والوفاة من مرض قلبي بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وكذلك يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%. ظلت تلك الاحتمالات ثابتة حتى بعد وضع الباحثين في الاعتبار عوامل مثل: الوزن، والتدخين، وتناول المشروبات الكحولية.

يقترح مؤلفو الدراسة أن يتم فحص الأشخاص، الذين يعانون من حالة إكزيما حادة شديدة، لمعرفة عوامل الإصابة بمرض قلبي مثل ارتفاع ضغط الدم، ومستوى الكولسترول في الدم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز