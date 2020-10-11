ابتكار دواء قوي مضاد للسرطان

المصدر: دبي – البيان الصحي

ابتكر علماء جامعة جون هوبكنز الأمريكية مستحضراً يمنع استقلاب حمض الجلوتامين الضروري لنمو وتطور الأورام السرطانية، ويجعلها ضعيفة أمام منظومة المناعة.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الجزء النشط من المركب JHU083 الذي يحاكي عمل مضادات الجلوتامين DON، يتراكم في نسيج الورم. وحمض جلوتامين، كما هو معروف يحفز مسارات التمثيل الغذائي، التي تساعد على النمو السريع للأورام الخبيثة. وقد اختبر الباحثون المركب JHU083 على الفئران المخبرية المصابة بسرطان القولون والغدد الليمفاوية والجلد.

مركب

واعتقد الباحثون أن هذا المركب يمكن أن يؤثر في البيئة المحيطة بالورم المتكونة من الخلايا والأوعية الدموية المعادية لخلايا منظومة المناعة في الجسم بسبب حموضتها العالية وقلة الأكسجين والمواد المغذية.

وأظهرت نتائج اختبار المركب JHU083 انخفاض نمو الأورام وتحسن حالة الفئران، حتى لوحظ عند حقن بعضها بخلايا سرطانية، تحسن نشاط منظومة المناعة.

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