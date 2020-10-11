البدانة تؤثر في حاسة التذوق

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة «فرونتيرز» الطبية، بأن السمنة قد تسهم في إضعاف حاسة التذوق لدى الإنسان.

ووفقاً للبحث فإن حاسة الذوق تتغير مع ازدياد الوزن، وذلك لأن السمنة تغير استجابة حاسة التذوق لدينا في الدماغ. ووجد فريق من الباحثين أن السمنة لها تأثير سلبي في الاستجابة لمحفزات التذوق في النواة الجرثومية، وهي جزء من الدماغ يشارك في معالجة حاسة التذوق.

وقد أجريت التجارب على الفئران، ولوحظ بأن الاستجابة لمحفزات التذوق من خلايا الدماغ لدى الفئران المصابة بالسمنة قد انخفض بشكل ملحوظ عند تناولها لأطعمة غنية بالدهون.

تناقص

وأكد الباحثون أن استجابات الفئران البدينة للتذوق قد تناقصت بشكل ملحوظ، وباتت مدتها أقصر، مقارنة بالفئران التي لا تعاني من البدانة.

وبحسب الباحثين فإن تطبيق التجارب ذاتها على البشر قد يكون له نتائج مختلفة من فرد إلى آخر، ولكن النتائج ستكون متشابهة إلى حد ما من حيث الاستجابة، بحسب ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا».

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