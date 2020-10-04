علاج مبتكر لحب الشباب دون آثار جانبية

المصدر: دبي- البيان الصحي

أعلن فريق علماء من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، أنهم بصدد تطوير لقاح لعلاج حب الشباب.

وأوضح العلماء أن أهمية اللقاح الجديد تكمن في أن يحدّ بشكل كبير من الالتهابات الناجمة عن حب الشباب، علاوة على أنه لا يتسبب في الآثار الجانبية، التي تتسبب فيها الأدوية الأخرى المستخدمة حالياً، بحسب دورية Investigative Dermatology المتخصصة في الأبحاث حول الأمراض الجلدية.

ومن خلال التجارب التي أجريت على الفئران وخلايا الجلد البشرية المستخلصة، اكتشف الباحثون أن هذه الاستجابات يمكن أن تنخفض بشكل ملحوظ عن طريق استخدام أجسام مضادة وحيدة النسيلة محددة لعامل CAMP.

ويقوم العلماء حالياً بالبحث فيما إذا كان اللقاح الذي يحتوي على هذه الأجسام المضادة يمكن أن يؤثر سلباً في الميكروبيوم (مجتمع الكائنات الدقيقة)، الذي يحافظ على صحة الجلد.

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