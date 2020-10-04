لقاح سنوي بديل للأدوية اليومية للكوليسترول

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشف فريق من العلماء لقاحاً يؤخذ مرتين في السنة قد يكون بديلاً من الأدوية الخافضة للكوليسترول أو ما يُعرف بـ«الستاتينات» وقد يصنع فارقاً كبيراً في حياة ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم.

ووفق «ديلي ميل» فإن الدراسة التي أجراها علماء في شركة «مديسينس» (Medicines) البريطانية التي تعمل على تطوير الدواء، خلُصت إلى أن تلك الحقنة أدّت إلى خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم لدى المشاركين إلى النصف من دون أن تترك أيّ آثار جانبية واضحة، مشيرة إلى أن الدراسة شملت 1600 شخص واستغرق إجراؤها 18 شهراً.

وقاد الدراسة كوزيك راي، وهو أستاذ الصحة العامة واستشاري قلب في «إمبريال كوليدج» في العاصمة البريطانية لندن.

استبدال

ووفقاً للأطباء، سيتمكن المرضى من استبدال أقراص الستاتين اليومية بالحقنة السنوية والتي تساعد أيضاً في خفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفي معرض تقديم النتائج إلى أبرز أطباء القلب في «مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب» في باريس بفرنسا الشهر الماضي قال راي إن «اللقاح يشكل تحولاً لافتاً في معالجة الكوليسترول. سهولة أخذ اللقاح، بدلاً من تناول الأدوية يومياً، هي المفتاح».

ويتوقع أن يصبح اللقاح متوفّراً في الأسواق في غضون سنتين تقريباً. ويأمل الباحثون، أن يؤدي ذلك إلى تحسين حياة مرضى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، والذين ينسون تناول الأدوية الخافضة له أو يعانون آثاراً جانبية من الأدوية.

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