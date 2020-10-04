عدم تدفق الدم لأجزاء من الدماغ يسبب السكتة الدماغية

المصدر: دبي- البيان الصحي

ذكرت العديد من الدراسات الطبية أن هناك مجموعة من المؤشرات الصحية الطارئة، التي يتوجب عليك عدم تجاهلها عندما تشعر بها، لأنها قد تكون مقدمة لإصابتك بسكتة دماغية. وبحسب الأطباء؛ فإن السكتة الدماغية قد تتعرض لها بسبب نقص تدفّق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ، والذي يؤدي إلى موت الخلايا، وتشمل نوعين رئيسيين: السكتة الدماغية الإقفارية، وهي بسبب نقص تدفق الدم، والسكتة الدماغية النزفية، وهي بسبب النزيف الدماغي.

تنمّل

ومن المؤشرات التي تدّل على التعرض للسكتة الدماغية تنمّل في اليدّ أو الوجه أو القدم وإحساس بالدوار وشعور بنوع من الخفّة في الرأس، واضطراب الرؤيا بشكل مفاجئ، وصداع مُتقطع يتكرر فجأة بين الحين والآخر، وصعوبات غير معهودة في الفهم والكلام، إضافة إلى فقدان التركيز والاضطراب، وصعوبات في التنفس.

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