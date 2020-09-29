عصير هذه الفاكهة أثبت نجاعته في محاربة فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف باحثون في جامعة نارا الطبية أن علاجًا قديمًا من العصير المتخمر لفاكهة الكاكي، قد يكون طريقة جديدة لمحاربة فيروس كورونا، وفق موقع (اليابان بالعربي).

عثر على سلاح جديد محتمل في المعركة القائمة ضد فيروس كورونا، في عقار معروف بالفعل. كاكي شيبو، أو العصير الحمضي الناتج عن تخمر بعض أنواع من فاكهة الكاكي غير الناضجة، له استخدامات عدة في اليابان منذ القدم، من صباغة النسيج إلى علاج الحروق والصداع.

واكتشف الباحثون في جامعة نارا الطبية أن السائل الغني بالتانين قد يثبت أيضًا فعاليته في وقف فيروس كورونا.

وأعلن الأستاذان إيتو توشيهيرو ويانو هيساكازو من جامعة نارا الطبية، في مؤتمر صحفي عقد في 15 سبتمبر أن فريق البحث الذي يقوداه، استطاع تثبيط فيروس كورونا في عينات لعاب الإنسان عن طريق إضافة تركيزات عالية من تانين الكاكي.

وأسفرت الاختبارات التي قام بها الباحثون، إلى أنه بعد 10 دقائق، قد قلل الخليط من قوة الفيروس بنسبة واحد على عشرة آلاف، مما تسبب في كونه يكاد يكون غير ضار.

وسارع الباحثان إلى التحذير من أن النتائج لا تعني بعد إلى أنه يمكن للناس درء أخطار فيروس كورونا، بمجرد تناول الكاكي.

ويخططان في المقابل، لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الآليات الدقيقة وكمية العصير المتخمر اللازم لقمع فيروس كورونا داخل فم الإنسان.

وعبرا عن أملهما أن تؤدي أبحاثهما إلى التوصل لأدوية وقائية يمكن دمجها في منتجات مثل العلكة وأقراص الاستحلاب.

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