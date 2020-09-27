تطوير تكنولوجيا لقاحات قابلة للتعديل

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتزم تحالف عالمي يهدف إلى مكافحة الأوبئة، تطوير تكنولوجيا لإنتاج لقاحات صناعية قابلة للتعديل لتناسب كل مرض على حدة بما يسمح بمكافحة العديد من البكتيريا والفيروسات مثل الإنفلونزا والإيبولا وداء الكلب (السعار).

ويهدف الاتفاق بين (تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة) وفريق من العلماء من (إمبريال كوليدج) في العاصمة البريطانية لندن إلى تطوير «منصة لقاحات» تستخدم تقنية تمكن الحمض النووي الريبوزي، الذي يمثل الجينوم في سلالة من الفيروسات، ويسمح لها بالاستنساخ والتكاثر، من تعزيز قدراته وتعرف هذه التقنية اختصاراً باسم (إس.إيه/ آر.إن.إيه).

ويستخدم نظام «منصة اللقاحات» ذات المكونات الأساسية ثم يمكن تعديله للتحصين من أمراض مختلفة من خلال إضافة تسلسل جيني جديد من المرض المستهدف الوقاية منه وفقاً لمجلة رابيدفاك اليونانية. ويأمل التحالف وفريق العلماء في البدء في إجراء تجارب على الحيوانات في المعمل في أوائل العام المقبل، ثم التحول لتجارب سريرية مبكرة على البشر خلال عامين.

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