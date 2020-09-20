عقار من سمك الرنجة يفتح الشرايين التاجية

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر الباحثون عقاراً جديداً مأخوذاً من سمك الرنجة قادر على إعادة فتح الشرايين التاجية المسدودة في القلب، ما يمنح الأمل لملايين المرضى المصابين بأمراض القلب الخطيرة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت البيانات الجديدة التي تم تقديمها في الاجتماع الافتراضي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في نهاية هذا الأسبوع، أن شرايين الأشخاص الذين تناولوا كبسولة مرتين يومياً من عقار Vascepa وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية عالية النقاء، أصبحت أكثر نقاءً بمرور الوقت.

وقال الدكتور كريج جرانويتز، كبير المسؤولين الطبيين في شركة أمارتين كوربوريشن المصنعة للدواء، إن هذا العقار يتم الحصول عليه من نوع من أسماك الرنجة يتم صيدها قبالة سواحل تشيلي والأرجنتين.

نتائج

وأوضح الدكتور جرانويتنز أنه لا يمكن الحصول على نفس النتائج من تناول مكملات أوميغا 3 الغذائية التقليدية.

وأظهرت عمليات المسح أن حجم اللويحة غير المستقرة في اثنين من الشرايين التاجية الرئيسية لـ 80 متطوعاً تناولوا عقار Vascepa انخفض بمعدل 17% خلال فترة 18 شهراً، في حين تضاعف حجم هذه اللويحات لدى المرضى الذين حصلوا على دواء وهمي.

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