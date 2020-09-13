علاج مبتكر لالتهاب الشعب الهوائية

المصدر: دبي – البيان الصحي

ابتكر علماء طريقة جديدة للقضاء على التهاب الشعب الهوائية المزمن. وتعتبر حالة التهاب الشعب الهوائية من الأمراض الشائعة والخطيرة في نفس الوقت، إذ تسبب سعالاً حاداً وضيق تنفس.

ويمكن أن يجعل التهاب الشعب والذي ينجم عن التهاب في الرئتين بسبب التدخين أو العدوى، حتى أبسط الأعمال الروتينية، تحدياً.

ووفقاً لـ«ديلي ميل»، تعتمد الطريقة الجديدة على التجميد السريع خلال عملية غير غازية تستغرق 30 دقيقة، يتم فيها ضخ النيتروجين السائل عند حرارة 196 مئوية تحت الصفر إلى الرئتين باستخدام مسبار صغير، ما يدمر الخلايا التالفة، وفي نفس الوقت يحث الأنسجة الجديدة والصحية على النمو.

تجربة

وأكدت التجربة التي أجراها صندوقاً مؤسسة رويال برومبتون آند هارفيلد ومؤسسة ومستشفى تشيلسي آند ويستمنستر أن العلاج المسمى ريجوفينير آمن للغاية.

ويأمل البروفيسور بالاف شاه، خبير الرئة الذي يقود التجربة، أن يكون ريجوفينير متاحًا في المستقبل لجميع المرضى.

وقال: «أوائل المرضى الذين عالجناهم كانوا يدخلون العناية المركزة كل بضعة أشهر، ولكنني لم أرها في المستشفى منذ بدء العلاج».

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