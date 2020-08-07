احذر من خلط هذه الأدوية ببعضها البعض

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتاد كثير من الناس استخدام مسكنات الألم بشكل شبه دائم؛ وبدون تفكير في الأعراض الجانبية المحتملة أو خطورة خلطها مع أدوية أخرى. لكن غرفة الصيادلة الألمان تحذر من خلط الأسبيرين مع دواء "إيبوبروفين"، وتشدد على ضرورة تناول الأسبيرين قبل "إيبوبروفين" بنصف ساعة أو بعده بثمانية ساعات، بحسب موقع "DW" الألماني.

وفي حالة عدم الالتزام بهذه التوصية من الممكن أن يفقد الأسبيرين فعاليته، وهو ما يمثل خطورة على من يستخدمونه بأمر من الطبيب لمنع تكون الجلطات.

بينما يشير موقع "هيلث لاين" إلى مخاطر استخدام هذين العقارين بكميات كبيرة في نفس المدة الزمنية. فكل عقار منهما على حدة من الممكن أن يتسبب في نزيف الجهاز الهضمي، ويرتفع هذا الخطر إذا ما تم تناولهما معاً.

ويضيف موقع "هيلث لاين" أنه في بعض الحالات يتسبب هذان العقاران المسكنان في الإصابة بالحساسية وتورم الوجه وطنين بالأذن، ولذلك لا ينصح بتناولهما معاً إلا حسب القواعد الزمنية المحددة.

أدوية أخرى لا يجب أن تخلط

توجد العديد من العقارات الأخرى التي لا ينبغي خلطها، مثل "تايلينول" والأدوية المعالجة لنزلات البرد. فبحسب موقع "مينز هيلث" تحتوي أغلب أدوية البرد على مادة "أسيتامينوفين"، وهي التي يحتوي عليها دواء "تايلينول" أيضاً. فإذا تم خلط هذه الأدوية، يتعدى الشخص الحد الأقصى المسموح به يومياً من الجرعة المحددة لهذه المادة.

وينصح موقع عيادات "مايو كلينيك" الأمريكية من يستخدمون مسكنات، يدخل في تركيبها الأفيون، من أجل نخفيف الآلام الشديدة؛ بسؤال الطبيب المعالج قبل تعاطي هذه المسكنات مع أدوية أخرى.

فبحسب الموقع هنالك خطورة في جمع أو خلط هذه المسكنات مع الأدوية المضادة للتشنجات أو الأدوية المعالجة للاكتئاب وأدوية المساعدة على النوم أوعلاج آلام الأعصاب.

كما يحذر موقع "مينز هيلث" من خلط الأدوية المضادة للحساسية مع أدوية منع حدوث الدوار أو الغثيان أثناء السفر بواسطة السيارة أو غيرها، فالمواد الفاعلة بها متشابهة، ويتسبب جمعهما في الشعور بالدوران والإرهاق والنوم المستمر.

أما موقع "ويب إم دي" فيحذر من يتناولون أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم من استخدام عقارات معالجة انسداد الأنف، والتي بإمكانها أن ترفع الضغط. كما ينصح الموقع بطرح الأسئلة على الطبيب المعالج أو الصيدلي وعدم استخدام دواء دون معرفة معلومات كافية عنه.

ويحذر موقع "تي أونلاين" بشكل عام من تناول المسكنات بدون قيود، فتناول هذه الأدوية لمدة طويلة أو بكميات كبيرة قد يتسبب في الإصابة بالصداع المزمن أو في تلف الكبد والكليتين.

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