أدوية فموية لعلاج طنين الأذن

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

نجح علماء أمريكيون في التوصّل إلى حبوب تؤخذ بالفم لعلاج طنين الأذن الذي يعانيه كثيرون في العالم، ولا يسعهم سوى تخفيفه قليلاً دون علاجه نهائياً.

ونقلت صحيفة «ذي صن» البريطانيّة عن علماء في جامعة أريزونا الأمريكية أنَّ الحبوب يمكنها السيطرة على هذه الحالة المزعجة عن طريق منع البروتين الذي يغذي التهاب الدماغ. وقد يصاحب طنين الأذن أعراض منها التوتر وصعوبات النوم والقلق وفقدان السمع.

وقد تمكّن العلماء من إيقاف هذه الحالة في تجاربهم على الفئران عن طريق منع البروتين الذي يلحق الضرر، غير أنَّهم أشاروا إلى أنَّه ما زال عليهم التحقق من الآثار الجانبية قبل أي تجارب بشريّة.