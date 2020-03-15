طريقة مبتكرة لعلاج مرض السكري

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

اكتشف فريق دولي مشترك من جامعات أبردين رويت الأسكتلندية، وكامبريدج البريطانية وميشيغان الأمريكية، طريقةً جديدةً لعلاج مرض السكري من الفئة 2.

ووفقاً لمجلة Molecular Metabolism الطبية، وجد الباحثون أن عقار لوركاسيرين المخصص لعلاج السمنة، يُعالج داء السكري من النوع 2 عبر تأثيره على الدماغ، خلافاً للعقاقير التقليدية التي تستهدف الجسم لتخفيف الأعراض فقط لمرض السكري 2.

ووجد الأطباء أن عقار لوركاسيرين يُعدل نشاط الخلايا العصبية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويقلل مستويات الجلوكوز في الجسم، ويزيد من حساسية خلايا الجسم اتجاه الأنسولين. ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف سيكون واعداً في سبيل علاج السكري من النوع 2، ما من شأنه أن يُقدّم الأمل للأفراد الذين يعانون من هذا المرض.