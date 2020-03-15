حبوب جديدة لمنع الحمل مرة واحدة في الشهر

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

نجح علماء أمريكيون في تطوير حبوب لا يلزم تناولها إلا مرة واحدة في الشهر لمنع الحمل، وهي الأولى من نوعها في العالم.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين طوروا العقار الجديد، قولهم إنه سيكون متاحاً في غضون من 3 إلى 5 سنوات.

وقال العلماء إنهم يحاولون معالجة مشكلة نسيان النساء تناول الجرعة اليومية، التي يمكن أن تؤدي إلى الحمل العرضي، أو تلك النساء في العالم النامي غير القادرات على الوصول إلى وسائل منع الحمل اليومية، لافتين إلى أنه إذا نجحت جميع التجارب، فسيكون للحبوب «تأثير كبير» على النساء وأسرهن.

وستكون حبوب منع الحمل الجديدة عبارة عن كبسولة مغلفة بالجيلاتين تعتمد على نظام توصيل خاص (على شكل نجمة)، طوّره فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لأولئك الذين يتناولون أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا.