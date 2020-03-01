العلاج السلوكي المعرفي للتغلب على الأرق

المصدر: دبي – البيان الصحي

توصل مجموعة من العلماء إلى طريقة فعالة لعلاج الأرق المزمن يطلق عليه «العلاج السلوكي المعرفي» أو CBT اختصاراً.

وقال القائمون على الدراسة الجديدة: إنه على الرغم من فعالية هذا النوع من العلاج؛ فإنه لا يستخدم على نطاق واسع، حسب ما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأوضحت د. جوديث ديفيدسون، إحدى المشاركات في دراسة العلاج السلوكي المعرفي للأرق من جامعة كوينز في أونتاريو: «هذا العلاج فعال للغاية ولا يتطلب تناول أي أدوية والذي يجب أن يكون متاحاً من خلال خدمة الرعاية الأولية الخاصة بك».

وأظهرت نتائج الدراسة أن العلاج بـCBT كان مذهلاً وأحدث تطورات كبيرة في نمط نوم المشاركين، واستمرت شهوراً بعد انتهاء الدراسة وأثناء فترة المتابعة. ووجد فريق البحث أن المشاركين من مراحل عمرية مختلفة دخلوا في النوم عقب 9-30 دقيقة في المتوسط، بعد إكمالهم برنامج CBT لعلاج الأرق.

وقال العلماء إن الأمر يتطلب من 4 إلى 8 جلسات علاج CBT من أجل الحصول على هذه التطورات في النوم.