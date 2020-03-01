إجازة بخاخ للأنف يعالج الاكتئاب الحاد من أول جرعة

المصدر: دبي – البيان الصحي

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً بخاخاً جديداً يطلق عليه اسم «اسكيتامين» لعلاج مرض الاكتئاب الحاد والمستعصي لمعالجة اضطرابات المزاج الحادة والأمراض التنكسية في الجهاز العصبي. ويعطى هذا العلاج للمرضى الذين لا يستجيبون للأدوية العادية. ويتميز بفعاليته العالية ويتم استخدامه بوصفة من الطبيب وتحت إشرافه كونه من الأدوية المراقبة، وبحسب حالة المريض مرة أسبوعياً أو كل أسبوعين.

ويصنف الاضطراب الاكتئابي الشديد بكونه واحداً من أشد الأمراض الموهنة للمجتمع، بسبب ما يتطلبه من موارد الرعاية الصحية وما يسببه من تدنٍّ في نوعية حياة المرضى، وتكاليف غير مباشرة على المجتمع، وأحد أكثر الأسباب شيوعاً العجز عن العمل والحياة الاجتماعية. وترتبط باضطراب الاكتئاب الشديد العديد من التكاليف والآثار الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.