دواء «أفانديا» خطر على القلب

المصدر: دبي – البيان الصحي

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دواء «أفانديا» الذي يُوصف لعلاج السكري من النوع الثاني يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33%.

ويرجع ذلك إلى مادة «روزيجلتازون» Rosiglitazone التي يحتوي عليها الدواء. وكانت دول عربية وأوروبية قد أوقفت ترخيص «أفانديا» نتيجة شكوك من تأثير هذه المادة الدوائية على القلب، بينما قيدت الولايات المتحدة وصفه واستخدامه لأن نتائج الدراسات حوله كانت متضاربة. يرتبط تناول دواء «أفانديا» بمخاطر الإصابة بفشل القلب والأزمات القلبية وزيادة احتمال الوفاة لأسباب تتعلّق بصحة القلب. وحسمت الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة «يال» تأكيد الخطر الذي يسببه دواء «أفانديا»، بعدما كشفت عن مواطن ضعف في البيانات التي استخدمتها الدراسات السابقة وأدت إلى تضارب النتائج.

وتوصلت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة «بي إم جي» الطبية، إلى ارتباط تناول دواء «أفانديا» بمخاطر الإصابة بفشل القلب والأزمات القلبية وزيادة احتمال الوفاة لأسباب تتعلّق بصحة القلب.