دواء واعد لسرطان المبيض

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة بحثية جديدة نشرتها دورية «لانسيت» قدرات واعدة وهائلة لعقار يسمى niraparib يطيل عمر مريضات سرطان المبيض.

وقالت كاترين مور، طبيبة الأورام النسائية والمديرة المساعدة للبحوث السريرية في مركز ستيفنسون للسرطان بجامعة أوكلاهوما، في تقرير نشره موقع الجامعة، إن الدراسة تكشف عن أنباء طيبة للمريضات اللاتي يعانين من سرطان المبيض، واللاتي ليس لديهن طفرة في جين BRCA، وكذلك اللاتي تلقين علاجات كيميائية متعددة.

ومن المفارقات أن وجود طفرة BRCA يعني أن المريضة ستستجيب بشكل أفضل للعلاج الكيميائي، ولكن افتقاد تلك الطفرة يجعل التجاوب مع العلاج الكيميائي صعباً، وهو الأمر الذي تم حله من خلال عقار يسمى niraparib.

وتوضح مور أن الدراسات البحثية مهمة أيضاً لتوسيع أنواع المريضات اللاتي يمكنهن تلقي دواء مثل niraparib، حيث إنه وفقاً للوائح إدارة الأغذية والأدوية FDA لا يستخدم إلا مع النساء اللاتي تفتقد طفرة BRCA.