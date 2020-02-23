انخفاض الكوليسترول يهدد بـ«انفجار» في المخ

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

كشفت دراسة أمريكية أن انخفاض كوليسترول الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وعلى مدى 9 سنوات، بحثت الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا، ونشرتها دورية طب الأعصاب، حول العلاقة بين كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، والمعروف باسم الكوليسترول «الضار» والسكتة الدماغية النزفية، حيث تؤدي لانفجار الأوعية الدموية في المخ.

وفحصت الدراسة حالات 96 ألف شخص، ووجدت أن الذين لديهم مستويات الكوليسترول LDL بين 70 و99 ملج/ ديسيلتر يزداد عندهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، وعندما انخفضت إلى أقل من 70 ملج/ ديسيلتر، زاد خطر السكتة الدماغية النزفية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، زاد الخطر بنسبة 169% للمشاركين الذين لديهم مستويات LDL أقل من 50 ملجم/ ديسيلتر.

وقال شيانج جاو، أستاذ مشارك في علوم التغذية ومدير مختبر علم الأوبئة الغذائي في ولاية بنسلفانيا: «إن هذه النتائج قد تساعد في تحسين التوصيات لمستويات الكوليسترول المستهدفة المثالية».