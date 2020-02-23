رسائل تحذيرية على «الباراسيتامول» لتفادي الجرعة الزائدة

المصدر: دبي - البيان الصحي

طالبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا الشركات المصنعة بأن تضع على جميع عبوات الأدوية التي تحتوي «الباراسيتامول» تحذيرات لتفادي الجرعة الزائدة من العقار.

ونبّهت الوكالة إلى أن الجرعة الزائدة من «الباراسيتامول» تسبّب مخاطر كبيرة على الكبد، كما أعطت مهلة لشركات الأدوية مدة 9 أشهر بغية تنفيذ القرار.

وشدّدت الوكالة على وضع رسالة بأحرف كبيرة حمراء، يعلوها مثلث تحذير «جرعة زائدة = خطر.. تجاوز الجرعة يمكن أن يدمر الكبد»، على عبوات الدواء، حسب صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية.

من جانبه، قال دومنيك مارتان، المدير العام للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا: «هذه رسالة مهمة للغاية. أردنا أن تكون مكتوبة بخط كبير ومباشرة ومرئية، كي يراها الجميع، وسيتم تثبيتها على مقدّمة العبوات وفي الخلف أيضاً». وأوضح مارتان، المسؤول عن هيئة الرقابة الدوائية، أن «الجرعة الزائدة من المسكنات تمثّل السبب الأول لزراعة الكبد، حتى مع الدواء الآمن والفعال».