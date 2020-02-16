إجازة عقارين لعلاج الأطفال من التهاب الكبد الوبائي «C»

المصدر: دبي – البيان الصحي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقارين لعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً من فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» بنسب شفاء تخطّت 98%.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن العقارين هما التطبيقات التكميلية لعقار سوفالدي (Sovaldi) وهارفوني (Harvoni) لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي لدى الأطفال.

وأضافت الهيئة أن هذه الموافقة هي المرة الأولى من نوعها للعلاجات المضادة للفيروسات مباشرة المفعول المعتمدة للأطفال والمراهقين المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي. وقال إدوارد كوكس، مدير مكتب منتجات مضادات الفيروسية في مركز تقدير الأدوية التابع لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية: ستساعد هذه الموافقات على تغيير المشهد لمعالجة فيروس التهاب الكبد الوبائي من خلال معالجة الاحتياجات غير الملباة لدى الأطفال والمراهقين.

وأشارت الهيئة إلى أن الموافقة توفر خيارات شفاء الأطفال لستة أنماط وراثية رئيسية، أو سلالات، من الالتهاب الكبدي الوبائي سي، حيث يستخدم هارفوني لعلاج الأطفال المرضى الذين يبلغون من العمر 12 عاماً وتبلغ أوزانهم على الأقل 35 كيلوغراماً، ويعانون مع النمط الجيني 1 أو 4 أو 5 أو 6 من الفيروس، دون تليف الكبد أو مرض تليف الكبد المعتدل.