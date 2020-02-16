طريقة علاجية قد تضع حداً للصلع

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصّل علماء في هولندا إلى طريقة ثورية لعلاج الصلع في الفئران، قد تؤتي ثمارها في البشر وتضع حداً لهذه المشكلة التي تؤرق عدداً كبيراً من الأشخاص.

وأوضح تقرير طبي نشر في مجلة «ذا لانست»، أن الباحثين في جامعة «إيراسموس» الهولندية استهدفوا في هذا العلاج تنشيط الخلايا التالفة بسبب كبر السن، والتي تتسبب أحياناً بالالتهابات داخل جلد الرأس ومشاكل صحية أخرى.

نجاح

وقال التقرير: «إذا ما تم تطبيق هذه التجربة على البشر بنجاح، فإنها ستشكل أساساً لعلاج جديد فعّال لمشكلة الصلع».

وأشار إلى أن تأثير تنشيط الخلايا في الفئران كان هائلاً، وأن التجربة كانت في الأساس تهدف إلى معرفة أكبر بوظائف الكلية، إلا أن الباحثين لاحظوا نمواً غير عادي للشعر.

وأضاف التقرير: «ليس هناك ضمان أكيد بأن التجربة ستنجح في البشر، لكنّ الباحثين يعتقدون أنها جديرة بالتجربة، وأنهم بدأوا بالإعداد لها».