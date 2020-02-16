دواء يحد من خطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل العلماء عبر دراسة علمية إلى دواء جديد، يمكن أن يمنع الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، عن طريق خفض مستويات الكولسترول الضار.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 27 ألف مريض أن الذين تناولوا دواء «ريباثا» انخفضت لديهم مستويات الكولسترول الضار، بنسبة 60% تقريباً في المتوسط. وكان المرضى المشاركون في التجربة يتناولون دواء الستاتين الذي يستخدم في خفض الكولسترول، لكن المرضى الذين أعطيت لهم حقن ريباثا انخفضت لديهم مستويات الكولسترول الضار بدرجة أكبر، وكانوا أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.