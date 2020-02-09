«أوميغا 3» تزيد من خصوبة الرجال

المصدر: دبي _ البيان الصحي

قد تتحسن لدى الرجال، الذين يتناولون مكملات زيت السمك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض «أوميغا 3» الدهنية، خصوبتهم. وكان قد خلص الباحثون في تقرير نشر في دورية «نيتورك أوبن»، وبعد فحص بيانات نحو 1700 شاب، إلى أن استهلاك مكملات زيت السمك ارتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية، وحجم الخصيتين، وتحسن مستويات الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت تينا كولد جينسن، التي شاركت في قيادة فريق البحث، وهي أستاذة في جامعة جنوب الدنمارك في أودنسي، إنه بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من إضافة أحماض «أوميغا 3» الدهنية إلى وجباتهم الغذائية، فإن التأثير الأكبر سيكون من نصيب أولئك الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية. وأرجعت جينسن في رسالة بالبريد الإلكتروني ذلك إلى أن هذه الأنواع من الأحماض الدهنية ضرورية للخصوبة.