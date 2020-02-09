علاج جديد لمرض التليّف الكيسي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

كشفت دراسة طبية أجراها استراليون أن عقارًا جديدًا، أضيف إلى العلاجات الحالية للمرضى الذين يعانون من الخلل الوراثي المهدد للحياة والمسمى بمرض التليف الكيسي، يحسّن بشكل كبير من وظائف رئاتهم المصابة.

ونجح العقار «VX-445» في مساعدة المرضى الذين لديهم نسخة واحدة أو نسختين من العيوب الجينية الأكثر شيوعًا، ما يشير إلى إمكانية علاج السبب الأساسي للمرض في 90 % من مرضى التليف الكيسي، وفقًا لبيان صدر حول هذا البحث أمس.

وغطت الدراسة، التي شاركت فيها مؤسسات مثل جامعة كوينزلاند وجامعة موناش، مرضى في أكثر من 30 موقعًا بما فيها الولايات المتحدة وبلجيكا وأستراليا.

وقال الباحثون إن هذه النتائج «تمثل طفرة كبيرة في علاج التليف الكيسي، مع إمكانية تحسين الصحة وربما القدرة على البقاء بالنسبة لجميع المرضى»الذين يحملون طفرة جينية رئيسية تتعلق بهذه الحالة. وقد نشرت النتائج التي توصل إليها الباحثون في مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسين».