تركيبة علاجية جديدة لمرضى سرطان البنكرياس

المصدر: دبي – البيان الصحي

كشفت اختبارات حديثة، أجرتها جامعة ليفربول البريطانية، وشملت أكثر من 700 مريض، عن زيادة العمر المتوقع للمصابين بـسرطان البنكرياس، لمدة 5 سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يمكن إنقاذ آلاف الأرواح.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن جامعة ليفربول البريطانية «أجرت تجربة شملت أكثر من 700 مريض، ووجدت أن 29% من الذين عولجوا بمجموعة عقاقير، عاشوا 5 سنوات على الأقل».

وتقول مؤسسة Pancreatic Cancer UK الخيرية، التي تعمل على إتاحة العلاج باستخدام عقاري جيمسيتابين والكابسيتابين في نظام التأمين الصحي، ”إنه يمكن إنقاذ آلاف الأرواح، إذا بدأت هيئة الصحة البريطانية ”NHS“ بفحص سرطان الأمعاء في سن الخمسين بدلاً من الستين“.

وأشارت المؤسسة إلى «أنه قد يتمكن 5% فقط من المصابين بسرطان البنكرياس، من العيش لمدة 5 سنوات بعد إجراء التشخيص، بينما قد يعيش 1% فقط لمدة 10 سنوات» ويتم تشخيص 9600 حالة كل عام، يموت منهم 8800.

وقال رئيس البحوث في المؤسسة، يان رينولدز، إن «هذه النتائج تعد قفزة هائلة إلى الأمام، ومثل هذه الفرص الذهبية لا تحدث كثيرًا“ بينما قال جون نيوبتولمس، المشرف على التجربة، ”هذه هي واحدة من أكبر الإنجازات لإطالة عمر المرضى».