علاج لطنين الأذن قريباً

المصدر: دبي – البيان الصحي

نجح علماء أمريكيون في التوصّل لحبوب تؤخذ بالفم لعلاج طنين الأذن الذي يعاني منه كثيرون حول العالم ولا يسعهم سوى تخفيفه قليلاً دون علاجه نهائياً.

ونقلت صحيفة «ذي صن» البريطانيّة عن علماء في جامعة أريزونا الأمريكية أنَّ الحبوب يمكنها السيطرة على هذه الحالة المزعجة عن طريق منع البروتين الذي يغذي التهاب الدماغ.

وقد يصاحب طنين الأذن أعراض منها التوتر وصعوبات النوم والقلق وفقدان السمع.

اضطراب

وغالباً ما ترتبط هذه الحالة بمرض «منيير» أو اضطراب الأذن الداخلية والسكري والتصلب المتعدد والاكتئاب، لكن من غير المعروف كيف يتطوّر.

علماء جامعة أريزونا تمكّنوا من إيقاف هذه الحالة في تجاربهم على الفئران عن طريق منع البروتين الذي يلحق الضرر، غير أنَّهم أشاروا إلى أنَّه ما زال عليهم التحقق من الآثار الجانبية قبل أي تجارب بشريّة.

السبب الأكثر شيوعاً لطنين الأذن هو تلف وفقدان خلايا الشعر الحسية الصغيرة في قوقعة الأذن الداخلية، ويحدث هذا غالباً مع تقدّم العمر، وقد ينتج أيضاً عن التعرّض الطويل للضوضاء الصاخبة المفرطة.