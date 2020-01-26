الموافقة على علاج جديد لسرطان الدم

المصدر: دبي – البيان الصحي

فاز علاج رائد للسرطان من إنتاج شركة نوفارتس بدعم لجنة استشارية اتحادية بالولايات المتحدة، مما يمهد الطريق نحو الموافقة على أول علاج جيني في الولايات المتحدة.

ودعمت اللجنة التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عقار (تساجنلكوسيل) بالإجماع وأوصت بالموافقة عليه لعلاج مرضى سرطان الدم (ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد) وهو الأكثر شيوعاً بين الأطفال حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تصدر الإدارة قرارها بشأن العقار في نهاية سبتمبر. والإدارة غير ملزمة باتباع توصيات مستشاريها لكنها تنفذها في العادة. وسيكون للموافقة على (تساجنلكوسيل) نتائج كبيرة ليس فقط للشركة المنتجة ولكن لشركات تطور علاجات مشابهة ومنها كايت فارما وجونو ثيرابيوتكس. وتطور هذه الشركات علاجات تقوي خلايا الجهاز المناعي لمساعدته على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

ويتوقع أن تصل تكلفة العلاج الذي يعطى للمريض مرة واحدة إلى 500 ألف دولار ومن المتوقع أن يجلب للشركات المنتجة مليارات الدولارات. ونجاح (تساجنلكوسيل) سيساهم أيضاً في تقدم تقنيات مكافحة السرطان التي يحاول العلماء تحسينها منذ عقود وسيصعد بمجال العلاج بالخلايا.