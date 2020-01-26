ثلث سرطانات القولون لدى الشباب مرتبطة بالوراثة

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن ثلث سرطانات القولون المشخصة بين المرضى صغار السن مرتبطة بالطفرات الجينية المورثة. وقال الباحثون: إنه على هؤلاء المرضى الخضوع للاستشارة الوراثية لتحديد فيما إذا كانت أسرهم مهددة مثلهم للإصابة به. وأكدوا أن سرطان القولون الوراثي نادر الحدوث عموماً، ولكن قد يكون أكثر شيوعاً إذا تم تشخيصه قبل سن الخمسين. وشملت الدراسة 200 مريض مصاب بسرطان القولون أعمارهم 35 سنة أو أقل، وتم إخضاعهم لاختبار جيني بين عامي 2009 و2013.

وكشفت الدراسة أن 35% من المرضى المصابين، جاء المرض عن طريق الجينات الوراثية. وبناء على النتائج، قال الباحثون إن المرضى المصابين بسرطان القولون الذين تقل أعمارهم عن 35 بحاجة إلى تقييم من قبل مستشار للجينات، فإن وجد أن المرض وراثي لديهم، فإن ذلك يساعدهم على تبادل المعلومات بينهم وبين أفراد أسرهم حول المخاطر الجينية.