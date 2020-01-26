حبوب منع الحمل تقي من سرطان المبيض

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة أخيراً، أن حبوب منع الحمل تساهم بشكل فعال في الوقاية من الإصابة بسرطان المبيض. لعدة سنوات، لاحظ الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الفم أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

وقد قارن الباحثون في مركز روزويل بارك الشامل للسرطان في بوفالو، نيويورك، بيانات 579 مريضة فارقن الحياة في غضون 12 شهراً من تشخيص إصابتهن بسرطان المبيض، مع مجموعة تضم ما يقرب من 2300 امرأة غير مصابات بالمرض.

ووجدت الدراسة أنه بعد الأخذ بالاعتبار عوامل مثل العمر والإنجاب، ارتبط استخدام حبوب منع الحمل بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 46% في غضون عام من تشخيص سرطان المبيض.

تاريخ

وقالت مؤلفة الدراسة جينيفر مونجيوفي: «كلما طال تاريخ استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم، زادت الحماية التي لاحظناها فيما يتعلق بتقليل فرصة الوفاة من سرطان المبيض».

ويعتقد الباحثون أن هذا هو أول بحث كبير من نوعه لدراسة العلاقة بين استخدام حبوب منع الحمل وخطر الإصابة بسرطان المبيض القاتل.

وقد تم عرض نتائج البحث يوم الأحد الماضي في اجتماع الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان في أتلانتا، وفق ما ورد في موقع «يو بي آي» الإلكتروني.