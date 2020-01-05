العوامل الوراثية ليست مسؤولة عن تصلب وتلف الأوعية الدموية

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف العلماء أنه يمكنك الحصول على أوعية دموية صحية، وكأنك شاب يبلغ من العمر 20 عامًا وأنت في سن الـ 70 ولكن عليك بدء العمل على الفور.

واكتشف الباحثون عن دراسة أثبتت أن العوامل الوراثية ليست المسؤولة عن تصلب وتلف الأوعية الدموية بل نمط الحياة.

وشملت الدراسة فحص بيانات أكثر من 3 آلاف شخص بالغ، ووجدوا أن الشيخوخة لا تؤثر على الأوعية الدموية أكثر من بقية الجسم. بعض المشاركين فوق سن الـ 50 امتلكوا أوعية دموية صحية، تضاهي الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاماً أو أقل.

وشرحت الباحثة الرئيسة في الدراسة الدكتورة تيمو نيرانين من جامعة بوسطن في ماساتشوستس: «أنه في معظم الأحيان تكون العوامل الوراثية غير مسؤولة عن تلف شبكة الجسم من الأوعية الدموية مع التقدم في السن، بل هناك 7 عوامل بسيطة تشكل نمطاً مدمراً في حياتك».

وأشارت إلى العوامل الآتية لأجل حياة أكثر صحية:

Ⅶ التحكم في ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم يجهد الأعضاء والشرايين.

Ⅶ السيطرة على مستويات الكولسترول: ارتفاع الكولسترول يمكن أن يسد الشرايين.

Ⅶ تقليل نسبة السكر في الدم: زيادة مستويات السكر في الدم يسهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويجهد الكلى والعينين والقلب.

Ⅶ النشاط: ممارسة التمارين يمكن أن تساعد الناس على فقدان الوزن والحصول على جسم صحي.

Ⅶ تناول الطعام الصحي: اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من ضغط الدم وخطر الإصابة بالأمراض بما في ذلك السرطان.

Ⅶ فقدان الوزن: فقدان الوزن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وإجهاد الأعضاء الحيوية.

Ⅶ التوقف عن التدخين: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وأضافت نيرانين: «مع تقدم الناس في السن، تصبح الشرايين أضعف ويرتفع ضغط الدم، ولكن هذا ليس شرطاً أساسياً إذا اتبعت تلك الخطوات ستغير حياتك للأفضل».