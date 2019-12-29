تنظيف الأسنان يقي من الرجفان الأذيني وقصور القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة كورية حديثة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بانتظام 3 مرات يومياً يقلل خطر الإصابة بالرجفان الأذيني وقصور القلب.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة إيهوا النسائية في كوريا الجنوبية، ونشروا نتائجها، الاثنين، في دورية (European Journal of Preventive Cardiology) العلمية.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة ربطت بين سوء نظافة الفم ووجود بكتيريا في الدم؛ ما يسبب التهاباً في الجسم، وأن تلك الالتهابات تزيد من مخاطر الرجفان الأذيني وفشل القلب.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 161 ألفاً و286 مشاركاً في نظام التأمين الصحي الوطني الكوري، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عاماً، ولم يكن لديهم تاريخ للإصابة بالرجفان الأذيني أو قصور القلب في بداية الدراسة.

وخضع المشاركون لفحص طبي روتيني بين عامي 2003 و2004، وتم جمع معلومات عن الطول والوزن والاختبارات المعملية والأمراض ونمط الحياة وصحة الفم وسلوكيات صحة الفم.

وخلال فترة متابعة متوسطة -بلغت في المتوسط 10.5 سنوات- أصيب 4911 مشاركاً بالرجفان الأذيني، و7971 مشاركاً بقصور القلب.

ووجد الباحثون أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ثلاث مرات أو أكثر يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10%، وانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 12%.

وأرجع الباحثون السبب في حدوث هذا الانخفاض إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل متكرر يقلل من البكتيريا في الأغشية الحيوية تحت اللثة (البكتيريا التي تعيش في الجيب بين الأسنان واللثة)، وبالتالي يمنع انتقالها إلى مجرى الدم.