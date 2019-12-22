عقار جديد يعالج السرطان النخاعي المتعدد

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عقارًا تجريبيًا أظهر نتائج مبشّرة، لعلاج الذين يعانون في مراحل متقدمة من «السرطان النخاعي المتعدد».

الدراسة أجراها باحثون بمركز «ساره كانون لسرطان الدم» في ولاية تينيسي الأمريكية، وعرضوا نتائجها، الأحد، أمام اجتماع «الجمعية الأمريكية لأمراض الدم».

وأجرى الفريق دراسته لاختبار فاعلية عقار تجريبي يحمل اسم «بي.بي2121»، على 18 مريضًا بالسرطان النخاعي المتعدد.

وأظهرت النتائج، أن أكثر من نصف المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من الورم النخاعي المتعدد، واستنفدوا خيارات العلاج ظل مرضهم في حالة خمول تام بعد تلقيهم العلاج.

واستجاب جميع المرضى للعلاج باستثناء حالة واحدة، لتبلغ نسبة الاستجابة 94%، بينما ظل المرض لدى 56% في حالة خمول، بعد متابعة استمرت 40 أسبوعاً في المتوسط عقب تلقي العلاج.

وقال الباحثون: إن «الاستجابة للعلاج سريعة جدًا، وأن الكثير من المرضى يواصلون التحسن بمرور الوقت».