ثورة طبية في علاج قلة النوم والأرق

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت شركة dreem الأمريكية عن منتج جديد يعتبر ثورة تقنية، سيكون لها تأثيرات كبيرة على تحسين قدرة النوم وإزالة الأرق ومكافحة السهر لدى البشر، وهو عبارة عن جهاز تقني قابل للارتداء يمكنه القيام بالعديد من المهام الحيوية.

وقالت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني: إننا في مهمة صعبة لقهر النوم، وإن طوق النوم خاصتها يجمع بين الأساليب الأكثر فعالية لتحسين نومك كل ليلة.

وأضافت: النوم بشكل جيد ليس ترفًا، بل إنه ضرورة مطلقة، والحلول الموجودة غير مرضية، ودفعتنا إلى التضحية بنومنا لفترة طويلة جدًا، لأن فهم وتحسين النوم واحد من أهم التعهدات التكنولوجية والعلمية والاجتماعية في عصرنا.

وأكدت أن النوم آلية معقدة وتستحق حلًا شاملًا، وبفضل الميزات الكبيرة التي يمتلكها الجهاز، يعالج دريم مجموعة من مشكلات النوم لتحسين مزاجك المسائي ومراحل نومك.

ويوفر جهاز dreem 4 مستويات من الأوامر الصوتية التي تتعامل مع مراحل النوم، بعضها مستوحى من التأمل والآخر من التدريب المعرفي والارتجاع البيولوجي، هذا وساهم الجهاز بحسب صنّاعه في استعادة من 30% من وقت النوم المهدر.

وأوضحت الشركة أن المنتج يعزز الجهاز المناعي، ويعيد شحن الطاقة، ويدعم الذاكرة، ويستخدم التحفيز الصوتي، وهي تقنية أثبت علماء الأعصاب فاعليتها في تحسين نوعية النوم العميق بنسبة 32% في المتوسط.