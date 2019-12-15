ابتكار لقاح مضاد لفيروس «الإيدز»

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور باحثون من جامعة روكفلر في نيويورك لقاحًا مذهلًا يقي من فيروس نقص المناعة البشرية لمدة 18 أسبوعًا.

واختبر العلماء الأمريكيون اللقاح على القرود، ووجدوا أن حقنة واحدة كافية لحماية القردة من الفيروس لمدة 18 أسبوعًا على الأقل، ما يشير إلى إمكانية نجاح اللقاح في حماية البشر لأشهر. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، يهدف هذا اللقاح إلى حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل أولئك المتورطين في علاقة مع شركاء يحملون الفيروس، حيث يمكنهم أخذ العقار الوقائي المسمى «PrEP» قبل ممارسة الجنس.

ويقول العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها تعد بمثابة «حجر الأساس» لتطوير لقاح وقائي يمكن إعطاؤه مرة واحدة في السنة ولكنهم لم يحددوا بعد إطارًا زمنيًا لذلك.