علماء يطوّرون علاجاً جديداً للصمم

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا عن إمكانية علاج الصمم الناجم عن الضوضاء الصاخبة من خلال حقن محلول ملح أو سكر في الأذن. واكتشف الباحثون أن فقدان السمع بعد حفل موسيقي صاخب أو انفجار مدوي، يحدث بسبب امتلاء الأذن الداخلية بالسوائل.

وكشف خبراء الجامعة بحسب صحيفة «ذا صن»البريطانية، أن حقن محلول الملح أو السكر في طبلة الأذن يمكن أن يؤدي إلى عكس تراكم تلك السوائل في غضون 3 ساعات.

وقال البروفيسور جون أوغالاي: «أستطيع تخيل جنود يحملون زجاجة صغيرة من هذا المحلول ويستخدمونه لمنع الصمم نتيجة قنبلة»، وكشف أن ذلك المحلول قد يوفر إمكانية علاج أمراض أخرى للأذن الداخلية التي ترتبط بتراكم السوائل، مثل مرض «مينيير»، وهو اضطراب في الأذن الداخلية قد يؤثر على السمع والتوازن.

ووفقًا للصحيفة، يخطط البروفيسور أوغالاي وفريقه لإجراء المزيد من الأبحاث بشأن تفاصيل عملية تراكم السوائل في الأذن الداخلية وموت الخلايا العصبية، وسيليها تجارب سريرية للابتكار المذهل.