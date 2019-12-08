علاج فعّال في التخفيف من آلام المفاصل والغضاريف

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف خبراء مختصون عن علاج جديد فعّال في التخفيف من آلام المفاصل والغضاريف، التي يصاب بها واحد من كل 5 أشخاص فوق سن الـ45 عاماً.

ويعتمد العلاج الجديد على أخذ دهون من منطقة البطن وحقنها في المفاصل، وهو ما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويأتي العلاج الجديد بعيداً عن الحقن بـ«الكورتيزون»، الذي كشفت دراسة حديثة أنه أحد أكثر العلاجات شيوعاً لتخفيف الألم والتورم، إلى أنه يضر أكثر مما ينفع. ووجد علماء من جامعة بوسطن الأمريكية أن المنشطات المستخدمة في حقن الكورتيزون يمكن أن تسرع في تفكك المفصل؛ ما يُسرّع الحاجة إلى استبدال الركبة.