الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد خطر «باركنسون»

المصدر: دبي - البيان الصحي

يرتبط الإفراط في استخدام بعض المضادات الحيوية بزيادة خطر مرض «باركنسون» أو الشلل الرعاش، وهو اضطراب الجهاز العصبي التقدمي الذي يؤدي إلى الاهتزاز، تصلب، وصعوبة مع المشي، والتوازن، بحسب دراسة حديثة.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة «اضطرابات الحركة» الناطقة باسم الجمعية الدولية لمرض الشلل الرعاش، إن هذا الارتباط يمكن تفسيره من خلال آثارها المدمرة على النظام الإيكولوجي الميكروبي للأمعاء.

وذكر رئيس فريق البحث فيليب شيبيرجانس من مستشفى جامعة هلسنكي، فنلندا، «الصلة بين التعرض للمضادات الحيوية ومرض باركنسون تتناسب مع النظرة الحالية التي تشير إلى أن مرض باركنسون في نسبة كبيرة من المرضى قد ينشأ في القناة الهضمية، وربما يرتبط بالتغيرات الميكروبية لسنوات قبل ظهور أعراضه الحركية التي تتمثل في البطء الحركي والعضلات».