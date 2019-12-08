تطوير دواء فعّال لعلاج مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

وضع فريق طبي جامعي الخطوة الأولى لإيجاد دواء قادر على علاج مرض الزهايمر، الدواء المطوّر قادر على إبطاء الحالة إذا تم اكتشافها مبكرًا.

ووفقًا لما نشره موقع mirror، فقد استطاع فريق بحثي طبي بجامعة روتشستر بولاية نيويورك، وبالعمل تحت قيادة الدكتور أنطون بورستينسون، مدير برنامج الزهايمر، تطوير دواء جديد يوفر أملًا جديدًا للعائلات التي يعاني أحد أفرادها من مرض الزهايمر.

وفي ثنايا البحث، يقول بورستينسون، إنه (على الرغم من نتائجه البطيئة في التجارب مبدئيًا، إلا أنه قد يكون أول علاج فعال لأكبر سبب منفرد للخرف، رغم أنه لا يزال في أيامه الأولى حتى الآن).

وفي تقييم جديد لأكثر من 3000 شخص، استطاع الدواء، بجرعات عالية، تخفيف الأعراض لدى المرضى الذين تم إصابتهم في وقت مبكر، وكان لديهم انخفاض عقلي بنسبة 25 ٪ بعد 18 شهرًا. المرضى الذين تناولوا الدواء الجديد، أدوكانوماب أصبح لديهم إدراك وذاكرة ولغة أفضل وكانوا قادرين على العيش بشكل مستقل لفترة أطول، حتى أنهم استطاعوا أداء الأعمال المنزلية والسفر بمفردهم، في مؤشر قوي على نجاح العلاج بحسب (بورستينسون).

فيما قالت الرئيس التنفيذي لشركة الزهايمر للأبحاث في المملكة المتحدة، هيلاري إيفانز: لقد تأثر الأشخاص المتأثرون بمرض الزهايمر لفترة طويلة للحصول على علاج جديد يغير حياتهم، وهذا الإعلان المثير يقدم أملًا جديدًا بأن المرء قد يكون في الأفق.